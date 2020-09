Após derrota do Grêmio, Thiago Neves ironiza: "Continuo sendo o culpado?"

publicidade

Após a derrota do Grêmio por 2 a 0 para a Universidad Católica, na terceira rodada da Libertadores, um ex-jogador do clube se manifestou pelas redes sociais de maneira polêmica. O meia Thiago Neves ironizou a partida ruim feita pelo Grêmio, após ser amplamemente dominado no Chile.

Via Twitter, Thiago Neves questionou: "Continuo sendo o culpado?"

Continuo sendo o culpado??? 🤔 — Thiago Neves (@thneves10) September 17, 2020

Recentemente, o meia teve seu contrato rescindido com o clube. Thiago Neves chegou ao Grêmio como um pedido do técnico Renato Portaluppi, mas acumulou polêmicas e atuações ruins. Quase não entregou resultado dentro de campo e, antes de ter seu contrato renovado automaticamente por conta de cláusulas prévias, acabou dispensado pelo clube.

Em sua passagem, Thiago Neves entrou em campo 14 vezes com a camisa do Grêmio. Marcou apenas um gol, e foi muito criticado pelos torcedores do clube.