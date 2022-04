Após empate, vice do Grêmio projeta estreia na Arena: "Aumenta obrigação de vencer em casa"

publicidade

Uma das principais características do vice do Grêmio, Denis Abrahão, é ser o principal incentivador tanto do elenco quanto da torcida. Em coletiva após o empate contra a Ponte Preta neste sábado, não foi diferente. O dirigente reforçou o aspecto complicado da competição e convocou o torcedor para a estreia na Arena na próxima rodada.

“Agora aumenta a obrigação de vencer em casa. A torcida é o nosso 12° jogador e contamos com ela. Com o apoio de vocês (torcedores) nós vamos buscar os três pontos em qualquer lugar”, salientou Abrahão. “Hoje, a série B tem enormes dificuldades. Não é nada diferente do que nós imaginamos, mas saímos satisfeitos com a equipe”, completou.

Sobre a atuação da equipe em Campinas, o vice do Grêmio confessou o “gosto amargo” do empate. “Hoje, vi um time em campo que queria jogar e teve várias oportunidades. O que todo mundo viu foi um pontapé”, reforçou.

Abrahão foi taxativo ao comentar sobre o elenco e outras possíveis contratações. A janela do mercado se encerra na próxima terça, dia 12. “Até lá, não tem nenhuma novidade. O Elkeson (atacante ainda não foi anunciado) deve estar inscrito até segunda-feira e é um jogador que chega para agregar, e muito, ao elenco”, disse.

A estreia na Arena está marcada para a próxima sexta, às 21h. Na série B, o Tricolor é o quinto, ao lado de Chapecoense, Ituano e Ponte Preta.

