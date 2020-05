Após liberação em decreto, Grêmio confirma retorno a treinos na segunda-feira

publicidade

Após a Prefeitura de Porto Alegre publicar decreto que autoriza a liberação das instalações dos clubes da Capital para o condicionamento de atletas profissionais, o Grêmio garantiu nesta sexta-feira que mantém o cronograma e seus jogadores se reapresentam no Centro de Treinamento (CT) Luiz Carvalho na próxima segunda-feira. O texto assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Jr. prevê essa reabertura desde que observado o distanciamento mínimo de dois metros e sendo vedado, em qualquer caso, contato físico ou aglomerações.

O elenco do Tricolor será dividido em pequenos grupos que vão focar na parte física na primeira semana. Vestiários e academia não serão utilizados, e o número de funcionários será reduzido. O clube já recebeu os testes rápidos para Covid-19, que serão realizados em todos aqueles que estiverem no CT, e jogadores já foram comunicados de todos os procedimentos que serão adotados nessa retomada aos trabalhos. A imprensa não terá acesso aneste primeiro momento. Não há nenhuma previsão para que essa liberação ocorra.

Grêmio já recebeu os testes rápidos para Covid-19 e todos aqueles que estiverem no CT Luiz Carvalho serão testados. Jogadores já foram comunicados de todos os procedimentos que serão adotados nessa retomada aos trabalhos. @FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) May 1, 2020

Há uma discussão em curso no Rio Gande do Sul e também em âmbito nacional diretamente ligada à Dupla Gre-Nal: o retorno ou não aos treinamentos nos próximos dias e o recomeço do Campeonato Gaúcho neste mês de maio. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) conduzirá uma reunião via videoconferência com os clubes do Estado para mais uma rodada de debates sobre os assuntos. O encontro seria hoje, mas ontem à noite acabou adiado para a próxima terça-feira.

O governador Eduardo Leite discutirá o tema com o presidente da Federação, Luciano Hocsman. “Aquilo que gerar aglomeração somente vai poder voltar mais adiante, em um período pós-pandemia. Agora, é possível que haja um retorno sem aglomerações. Então, vamos conversar com a FGF. Está na nossa lista de atividades que vão merecer nossa atenção e discussão de protocolos para identificar as condições, eventualmente, de concluir o campeonato com portões fechados, sem torcida. Até o momento em que possamos ter a segurança de retomar não só o futebol, mas outras atividades esportivas com presença de torcida”, explicou Leite.

Renato expôs preocupações de jogadores a Bolsonaro

A retomada dos jogos é motivo de debate em todo o país. O presidente Jair Bolsonaro, que ontem esteve em Porto Alegre, concedeu entrevista à Rádio Guaíba e falou sobre uma possível volta do futebol no Brasil. “Eu tenho conversado com o Caboclo (Rogério, presidente da CBF), com o Feldman (Walter, secretário geral da CBF), mas a decisão de voltar não é minha. Eu posso colaborar, mas não sou eu quem vai abrir ou não o futebol”, disse o presidente. O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, tem sido um dos conselheiros de Bolsonaro nas questões envolvendo o futebol.

“Algumas vezes eu liguei para o Renato, exatamente para ter informações de como pensa o atleta sobre o retorno. Falei que por mim volta, mas o Renato disse que há um sentimento entre os jogadores de que não pode voltar agora”, relatou Bolsonaro. “Tem gente no futebol que é a favor da volta porque o desemprego está batendo nos clubes também. No que depender de nós, eu conversei com o pessoal da Saúde para dar um parecer favorável, sem torcida”, acrescentou.

O presidente polemizou ao falar do possível contágio dos jogadores pelo coronavírus. “Nessa idade jovem do jogador, caso ele seja acometido do vírus, a chance de partir para a letalidade é infinitamente pequena. Até pelo estado físico e a exigência que tem. Agora, eles têm que sobreviver”, encerrou, citando a questão econômica.