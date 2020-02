Após vitória no Gre-Nal, Grêmio inicia semana de decisão com treino fechado

publicidade

Nesta segunda-feira, o Grêmio iniciou a semana de decisão do turno do Gauchão com treino fechado. Na atividade, realizada no CT Luiz Carvalho na tarde desta segunda-feira, não foi permitido o acesso à imprensa. A tendência deve se repetir ao longo da semana, até a próxima sexta, quando o Tricolor faz a última atividade pela manhã, antes da viagem para a Serra.

Ainda não há indicativo de time para o duelo contra o Caxias, mas é provável que Renato Portaluppi repita boa parte do time que venceu o Inter no Beira-Rio por 1 a 0, no último sábado. Na lateral esquerda, Bruno Cortez, que não foi bem nos últimos dois jogos do Tricolor, pode dar lugar à Caio Henrique, que entrou no segundo tempo no clássico Gre-Nal e teve atuação elogiada.

Outra troca pode ocorrer no meio-campo. Com a semana cheia para trabalhar e mais tempo para dar ritmo à Thiago Neves, o meia pode entrar na equipe no lugar de um dos três volantes que iniciaram o clássico. Assim, o esquema com três volantes, utilizado no Gre-Nal, deve ser deixado de lado por Renato.

O Grêmio faz a decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho diante do Caxias, que venceu o Ypiranga também com gol no fim da partida. A partida, em jogo único, acontece no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, no sábado, às 16h30min. Em caso de empate, a partida vai para os pênaltis, sem prorrogação. O campeão garante vaga na final do Gauchão.