Apesar da pressão, Grêmio opta por manter Felipão e departamento de futebol

A turbulência gremista segue cada vez mais intensa. Após o 2 a 2 com o Cuiabá, na Arena, o Grêmio perdeu nova oportunidade de deixar a zona de rebaixamento e terá um grande desafio no final de semana: o Santos, na Vila Belmiro. Um duelo direto do Z4. Em caso de revés, a situação tricolor fica ainda mais delicada na tabela. Apesar disso, a direção não irá promover mudanças na comissão técnica e no departamento de futebol, conforme antecipou repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba.

Existe pressão interna por mudanças e um entedimento de que Felipão pode ter esgotado suas tentativas para a equipe performar. Nas últimas partidas, em desempenho ofensivo e defensivo, os comandados de Luiz Felipe Scolari apresentaram deficiências e não conseguiram somar os pontos necessários para avançar na tabela.

O vice-presidente de Futebol, Marcos Hermann, alvo de críticas dos torcedores na Arena, também não deverá ser alterado. O silêncio permanece na alta cúpula gremista. Depois do empate, somente o treinador foi aos microfones.

