Atacante Luiz Fernando do Grêmio testa positivo para a Covid-19

O Grêmio informou neste domingo que o atacante Luiz Fernando testou positivo para a Covid-19. O exame RT-PCR foi realizado no sábado e o profissional está assintomático.

Ele ficará afastado e em isolamento pelos próximos 10 dias. Desta forma, ele não está à disposição para o jogo contra o Atlético-GO, marcado para este domingo, às 20h30min, na Arena. Como atuou pelo Botafogo, já não podia enfrentar o São Paulo, na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil.

Se testar negativo no teste que deve ser realizado a partir do dia 3 de janeiro, poderá ficar à disposição para enfrentar o Bahia, no dia 6, às 20h30min, na Arena.

