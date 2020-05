Atividades físicas encerram treinos da semana no Grêmio

publicidade

O Grêmio encerreou, na manhã deste sábado, a serie de trabalhos da semana com atividades físicas no CT Luiz Carvalho. Enquanto os grupos A, B e C receberam folga por já terem realizado a atividade na última segunda-feira, D, E e F realizaram o treino de resistência anaeróbia.

Em apresentação escalonada a cada meia hora, o primeiro grupo chegou ao CT às 9h. De acordo com informações do site do Grêmio, realizaram a atividade no campo sob a orientação dos preparadores físicos. O treino foi realizado em um circuito montado com seis estações, onde os jogadores passavam por diferentes obstáculos, individualmente, em 25 segundos.

Neste domingo, o elenco recebe folga e se reapresenta na segunda-feira, 18.