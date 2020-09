Atlético de Madrid desiste de Suárez e Cavani é a “primeira opção”, diz jornal

publicidade

O sonho do Grêmio em contar com Cavani ganhou um concorrente mais forte nesta terça. Como a negociação entre o Atlético do Madrid com Luis Suárez complicou, o clube espanhol o intensificou contatos com os agentes de Cavani para o camisa 21 ser o reforço ofensivo para a equipe do técnico Diego Simeone. Segundo o jornal AS, da Espanha, a mudança na postura do Barcelona para liberar Suárez foi determinante para a troca de alvo. Além disso, hoje Suárez foi considerado suspeito de fraude para passar em uma prova de italiano na semana passada.

No acordo para deixar o Barça, o atacante uruguaio não podia acertar com alguns clubes grandes da Europa e o Atlético não estava na lista. Com isso, Suárez iniciou as negociações. Após elas vazarem, o Barcelona voltou atrás e descartou perdoar o ano de contrato que ainda tinha. Desta forma, passou a exigir uma compensação financeira, o que fez o Atlético de Madrid desistir do acordo.

Segundo o AS, o clube de Madri tem várias opções, e Cavani é a primeira. Em janeiro, o Atlético e o centroavante chegaram a ter um acordo para a transferência se concretizar, mas o contrato com o PSG impediu a transferência. Com o uruguaio livre no mercado, as negociações podem avançar.

O Grêmio, o Juventus, a Roma e o Benfica foram outros clubes que demonstraram interesse e chegaram a conversaram com o jogador e com o seu representante. Segundo os espanhóis, o jogador segue na sua fazenda em Salto, no Uruguai, treinando e esperando um acerto com algum dos interessados.

Suárez envolvido em suposta fraude

Além do problema com a negociação, Suárez enfrenta mais uma dificuldade nesta terça-feira. Ele é suspeito de fraude com a cumplicidade de seus professores, para passar em uma prova de italiano na semana passada. O exame é a primeira etapa para a obtenção do passaporte europeu, documento essencial para atuar em qualquer clube do continente sem contar como estrangeiro.

Real Madrid desiste de contratar

Segundo o jornal Marca, o Real Madrid não irá contratar nenhum jogador na janela devido ao segundo corte salarial que o clube negocia com os seus atletas. Cavani foi oferecido ao clube, pela segunda vez, nos últimos dias, mas, com a postura do clube merengue, não será o destino do uruguaio.