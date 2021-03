Auxiliar Mário Pereira irá assumir temporariamente a preparação física do Grêmio

publicidade

O Grêmio terá a partir desta segunda-feira o auxiliar Mário Pereira como preparador físico temporário na vaga de Marcio Meira, que deixará o clube. Segundo o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, Pereira trabalha no Tricolor há anos e será o responsável pela área até a contratação de um outro profissional para a vaga.

“O Grêmio vai anunciar algumas situações novas, mas a preparação física é uma situação que tem um grupo de casa. Que tem a memória, a história e o acompanhamento. Se chegar outro preparador, chegará em uma situação diferente. Tem situações que serão analisadas na segunda-feira, mas nada que podemos dizer neste momento”, afirmou o presidente Romildo Bolzan após a derrota para o Palmeiras no Allianz Parque.

Outras mudanças devem ocorrer nos próximos dias no clube, mesmo com o Grêmio iniciando a disputa da Libertadores na próxima quarta-feira contra o Ayacucho, do Peru, na Arena. O grupo gremista viajou na manhã desta segunda-feira de São Paulo para Porto Alegre e se reapresenta às 16h. O jogo contra os peruanos está marcado para às 21h30min.

