Benítez tem lesão no joelho e desfalca o Grêmio por pelo menos um mês

* Com informações do repórter Marcelo Salzano

O Grêmio já tem um problema para enfrentar o Novorizontino nesta terça-feira, pela Série B. O meia Benítez sentiu o joelho esquerdo no treino e deve desfalcar o Grêmio por pelo menos um mês.

De acordo com a avaliação do Departamento Médico, Benítez deve ser ausência entre 4 a 6 semanas. O jogador deu um carrinho no treino e trancou a perna esquerda no gramado. O movimento afetou o joelho do jogador, que precisou deixar a atividade mais cedo.

Após o empate em 0 a 0 com o Vasco na quinta-feira no Rio, o Grêmio se reapresentou e treinou já na manhã deste sábado, no CT Luiz Carvalho. Agora, Roger deve ter mais duas atividades para definir quem será o substituto do jogador no próximo compromisso pela competição nacional.

No cenário mais otimista, o meia volta no início de julho. Assim, além do confronto contra o Novorizontino, ele deve ficar de fora de outros quatro jogos do Tricolor, diante de Sport, Sampaio Corrêa, CSA e Londrina. Nesse caso, a volta seria contra o Bahia, no dia 3 de julho, na Fonte Nova.

Sem Benítez, o Grêmio encara o Novorizontino, nesta terça-feira, às 21h30min. O confronto direto, válido pela 11ª rodada da Série B, acontece na Arena.