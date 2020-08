Benfica dá “pistas” de que contratou Everton

publicidade

O Benfica ainda não anunciou oficialmente a contratação do atacante Everton, ex-Grêmio, que também não informou a saída. Porém, o clube português usou o Twitter no início da tarde desta sexta-feira para dar “pistas” da chegada do novo reforço para a equipe do técnico Jorge Jesus.

Inicialmente, o Benfica publicou uma postagem com um questionamento: “Se tivesses oportunidade, o que perguntarias a Vertonghen, Everton e Waldschmidt?”. Na sequência, fez outra com a palavra “soon” (em breve) com as bandeiras dos países dos novos reforços.

Everton realizou na manhã desta sexta-feira os exames médicos e deve ter assinado o contrato com o clube português. A apresentação deve ocorrer ainda nesta sexta-feira ou nos próximos dias.

🤔❓ Se tivesses oportunidade, o que perguntarias a Vertonghen, Everton e Waldschmidt? pic.twitter.com/xEn0s6V6d5 — SL Benfica (@SLBenfica) August 14, 2020

🔜



🦸‍♂️🇧🇪

👱🇩🇪

👆🇧🇷 — SL Benfica (@SLBenfica) August 14, 2020

