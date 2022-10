Biel tem lesão muscular confirmada e desfalca o Grêmio no restante da Série B

publicidade

O Grêmio informou, nesta terça-feira, que o meia-atacante Biel foi diagnosticado com uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Consequentemente, o jogador está fora do restante da Série B do Brasileirão, já que o tempo de recuperação é de um mês. O camisa 17 já iniciou o tratamento com a fisioterapia.

O DM informa que o atacante referiu dor muscular pós-jogo do último domingo, foi avaliado clinicamente e realizou exame de imagem, que diagnosticou lesão grau II no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou tratamento com a fisioterapia. pic.twitter.com/Edx5G8Bma8 — Mauri Dorneles (@mauridorneless) October 18, 2022

O departamento médico tricolor informou que Biel relatou dor muscular após a partida contra o Bahia, no domingo. Com isso, ele passou por exame de imagem, que detectou essa lesão na coxa direita.

Emprestado pelo Fluminense até o final do ano, o meia-atacante pode ter feito seu último jogo pelo Grêmio no empate contra os baianos na Arena. Para ficar com Biel, o Tricolor precisará desembolsar cerca de R$ 10 milhões junto ao clube carioca.

Sem Gabriel Teixeira para as últimas três rodadas da Série B, Renato Portaluppi deverá optar por Guilherme. Bastante contestado pelo torcedor gremista, o camisa 11 entrou no segundo tempo do confronto contra o Bahia e deu a assistência para o gol de empate marcado por Thiago Santos.

