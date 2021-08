Borja é convocado para jogos de setembro das Eliminatórias da Copa do Mundo

publicidade

O centroavante Borja foi convocado pela Seleção da Colômbia para os três jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de setembro. Com isso, o atacante atua contra o Corinthians, no sábado, e depois se apresenta ao técnico Reinaldo Rueda. O jogador desfalcará o Tricolor na partida contra o líder Atlético-MG, no Mineirão, no dia 5.

O anúncio da convocação foi feito pela Federação Colombiana de Futebol com um vídeo onde pessoas da terceira idade mostrava a camiseta do jogador convocado. “Hoje rendemos uma homenagem a população da terceira idade do nosso país”, diz o post publicado nas redes sociais.

O primeiro compromisso da Colômbia será contra a Bolívia, no dia 2 de setembro, às 17h, no estádio olímpico Hernando Siles, em La Paz. Três dias depois, o adversário será o Paraguai, às 19h, no estádio Defensores del Chaco.

O último compromisso do período será no dia 9, às 20h, contra o Chile, no estádio Metropolitano, em Barranquilla. Após seis rodadas das Eliminatórias, a Colômbia é a quinta colocada com oito pontos.

