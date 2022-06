Botafogo sinaliza forte investida para ter Lucas Leiva, que manifesta prioridade ao Grêmio

publicidade

*Com informações do repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer

O Grêmio viu a concorrência pela contratação do volante Lucas Leiva, de 35 anos, aumentar nos últimos dias. Impulsionado com os investimentos de seu novo dono, o milionário John Textor, o Botafogo sinalizou com uma proposta agressiva para ter o atleta, que está livre no mercado de transferências desde o final de maio. Segundo o repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer, o clube carioca ofereceu quatro anos de contrato ao jogador e valores salariais na casa dos 700 mil reais mensais.

Na Série B e com receitas reduzidas, o Tricolor não tem condições de igualar essa oferta, mas ouviu de Leiva que a intenção dele é, prioritariamente, voltar para Porto Alegre. Na noite de terça-feira, o volante e o presidente Romildo Bolzan Júnior se reuniram via videoconferência. No encontro, o jogador, que tem identificação com o time gremista, declarou que seu desejo é voltar a vestir a camisa tricolor e está disposto a fazer esforços para o desfecho positivo.

No entanto, a questão é qual será o tamanho do esforço. Conforme Pfeiffer, a direção admite uma oferta de 350 mil reais mensais, com um contrato até o final de 2024, bastante abaixo em comparação aos termos botafoguenses.

A janela para reforços abre no dia 18 de julho, ate lá, a expectativa é que as conversas já sejam definitivas. A direção indicou que deverá definir sua situação com Leiva até o a sexta-feira. Os cartolas gremistas trabalham com a necessidade de negociar jogadores no meio do ano, para possibilitar novos investimentos, como o na contratação do volante.

