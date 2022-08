Briga entre torcedores do Grêmio paralisa partida contra Cruzeiro pela Série B

publicidade

Descontentes com o placar de 1 a 0 para o Cruzeiro, pela Série B do Brasileirão, os torcedores do Grêmio provocaram um tumulto generalizado na arquibancada Norte da Arena, na tarde deste domingo. A briga paralisou a partida por cerca de 4 minutos.

Um primeiro foco de briga iniciou logo após o primeiro gol do Cruzeiro, aos 27 minutos do primeiro tempo, mas a chegada da Brigada Militar evitou que o tumulto se ampliasse. A bola chegou a parar de rolar em campo, mas em seguida a partida foi retomada.

Depois, por volta dos 35 minutos ainda do primeiro tempo, a briga recomeçou, com proporções maiores. Torcedores usaram pedaços de madeira (retiradas das bandeiras) para agressões entre gremistas. Algumas pessoas chegaram a pular a mureta da lateral da arquibancada, que separa o setor do portão de entrada.

Briga entre torcidas do Grêmio interrompe por quase 5 minutos o jogo do clube gaúcho contra o líder da Série B, o Cruzeiro. Lamentável o que vemos na Arena! @FutebolGuaiba pic.twitter.com/RGskxZ4lMP — Ana Aguiar (@AnaOAguiar) August 21, 2022

🇪🇪 IMAGENS EXCLUSIVAS DA CONFUSÃO NA TORCIDA GREMISTA!



A partida foi paralisada em duas oportunidades na primeira etapa, por conta das brigas na Arquibancada Norte.



📸 Via @AnaOAguiar pic.twitter.com/vDChle2ng7 — Futebol Guaíba (@FutebolGuaiba) August 21, 2022

A partida retomou cerca de 4 minutos após o início do segundo incidente, mas focos do tumulto ainda eram registrados nos corredores do estádio.

A partida pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão terminou empatada em 2 a 2. O Cruzeiro segue na liderança com 54 pontos, 10 à frente do Grêmio, que ocupa a terceira posição da tabela. A vice-liderança é do Bahia, que possui o mesmo saldo de pontos que o Tricolor.

Foto: Mauro Schaefer