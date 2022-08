Bruno Alves dispara após queda de rendimento do Grêmio na Série B: "Tem que mudar de atitude"

publicidade

O zagueiro Bruno Alves deu declarações fortes após mais uma derrota do Grêmio, agora para o Criciúma, por 2 a 0, na Série B. De acordo com o defensor, é inadmissível que o Grêmio oscile tanto em um momento de definição no campeonato.

De acordo com ele, é fundamental uma mudança de postura nas rodadas finais para que o time conquiste o objetivo, o acesso para a Série A no ano que vem. "É um momento de definição, a gente não pode oscilar tanto. Tem que mudar de atitude. Se isso não acontecer, não vamos conseguir", resumiu.

Outro jogador que se manifestou após a derrota foi o lateral Edilson. Responsável pelo pênalti no segundo gol, o jogador lamentou, mas afirmou que o time ainda está no G-4 da Série B. "A gente fica triste, mas seguimos em terceiro. Trabalhar para sair com a vitória no próximo jogo", afirmou.

O Grêmio volta a campo na sexta-feira, quando recebe o Vila Nova, na Arena. A partida, válida pela 28ª rodada da Série B, acontece às 21h30min.

