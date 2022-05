Bruno Alves diz estar recuperado de dores no tornozelo e projeta jogo do Grêmio contra o Cruzeiro

publicidade

Bruno Alves está recuperado de dores no tornozelo direito, após pancada sofrida em disputa com Matheus Sarará no treinamento de quarta-feira. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o zagueiro revelou que fez tratamento no local e está 100% para o confronto contra o Cruzeiro.

"Estou apto, ontem (o treino) estava muito forte e num lance de disputa acabei me machucando. O Departamento Médico já entrou com um procedimento rápido e já acelerou minha recuperação, em casa já iniciei tratamento ontem de noite e hoje de manhã. Estou 100%", disse o jogador.

Destaques do Grêmio na Série B, Bitello e Elias foram elogiados por Bruno Alves. Segundo o defensor, os dois "meninos" estão preparados para terem uma grande carreira no futebol: "O Bitello e o Elias são meninos que podemos dizer que mentalmente estão preparados. Conversando com eles já dá pra perceber que estão fora da curva. Têm atitudes de quem quer vencer. Você vê que o Bitello dá assistências, faz desarmes. O Elias está sempre atacando. Tem força e vitalidade".

Com 10 pontos conquistados em cinco rodadas, Grêmio e Cruzeiro aparecem no G-4 da segunda divisão. Até por isso, o confronto deste domingo, às 16h, na Arena Independência, é aguardado com muita expectativa. Bruno Alves diz que o Tricolor está preparado para o confronto em Belo Horizonte: "Será um jogo grande, difícil, mas estamos preparados. Vamos fazer o nosso melhor".

