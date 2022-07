Bruno Alves exalta apoio da torcida do Grêmio e "esconde" escalação de Lucas Leiva contra a Ponte

publicidade

O Grêmio vai enfrentar a Ponte Preta com casa cheia neste sábado, às 16h30min. A expectativa é de 44 mil torcedores na Arena, com mais de 22 mil ingressos já comercializados. Na entrevista coletiva desta sexta-feira, Bruno Alves exaltou o apoio que a torcida vem dando nos últimos jogos em Porto Alegre. Para o zagueiro, a união de todos neste momento é o que faz o Tricolor ser ainda mais forte.

"Recebemos como um voto de confiança. A gente sabe que o torcedor está bastante magoado pelo o que aconteceu (rebaixamento). Porém, eu acredito que eles estão entendendo que nós juntos somos mais fortes. Então, a força da torcida faz total diferença. Nos incentivando, nos apoiando do início ano fim. Como vem sendo nos últimos jogos na Arena. Eles compraram a ideia de estar nos apoiando, estar nos ajudando no intuito do bem maior para todo mundo, que é o acesso no final do ano", disse o camisa 34.

A grande expectativa para esse confronto é a reestreia de Lucas Leiva após 15 anos no exterior. Bruno Alves tratou de "esconder" a escalação do volante, justificando que ainda tem o treinamento desta tarde para definir a escalação: "Quem vai dizer o time titular vai ser o Roger (Machado) mais tarde. Tem o treinamento de hoje. A gente jogou contra o Brusque na terça, quarta não tivemos treino por causa da viagem e ontem (quinta) teve um treinamento mais leve de recuperação. Então, hoje queremos saber quem vai ser titular ou não. Todos estão à disposição. Essa pergunta eu só teria como responder após o treino".

Bruno não poupou elogios ao novo camisa 15 do Tricolor. Segundo o defensor, Lucas Leiva é um "excelente ser humano" e vai ajudar o Grêmio no objetivo do acesso para a Série A: "Tem nem como falar da qualidade do Lucas Leiva. Todos nós sabemos que é um excelente jogador, um excelente atleta... é um excelente ser humano. É um cara muito inteligente, que agraga em todas as partes na vida de um ser humano. Então, acredito que ele chega para somar, como o Guilherme e o Thaciano também chegaram, e isso enriquece o grupo, enriquece o elenco. Cada vez um elenco mais competitivo, mais forte. Para que todo mundo junto possam alcançar o objetivo que é o acesso no final do ano."

