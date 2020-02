Caio Henrique é inscrito e André sai da lista do Gauchão

publicidade

O grupo de jogadores do Grêmio receberá mais quatro reforços na próxima segunda-feira. O lateral-esquerdo Caio Henrique, o volante Matheus Henrique, o atacante Pepê e o goleiro Phelipe Megiolaro retornam da Seleção Brasileira que disputou o Pré-Olímpico da Colômbia.

A principal novidade nessa lista é Caio Henrique, que vem do Fluminense para disputar vaga com Cortez. O lateral já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está inscrito no Campeonato Gaúcho. Por outro lado, o centroavante André teve seu nome excluído da lista de inscritos.