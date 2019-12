Caio Henrique estaria nos planos do Grêmio para o próximo ano

publicidade

Pertencente ao Atlético de Madrid, da Espanha, o lateral esquerdo Caio Henrique estaria nos planos do Grêmio para a disputa da temporada 2020. O jogador de 22 anos defendeu o Fluminense no Brasileirão 2019 e se transformou em uma das peças importantes da campanha da equipe carioca no Nacional.

O atleta inclusive marcou um dos gols da vitória do time do Rio de Janeiro diante do próprio Tricolor gaúcho. Na ocasião, o Grêmio foi batido por 2 a 1 no Maracanã em jogo realizado no dia 29 de setembro.

Caio Henrique viria para disputar a titularidade com Cortez. Juninho Capixaba, reserva na maior parte do tempo no Grêmio, oscilou muito durante a temporada e pode deixar a Arena na próxima temporada. Caio Henrique atuou em 35 jogos do Fluminense pelo Brasileirão e surgiu no Santos, ainda em 2015. Seu melhor momento foi no Paraná, quando disputou a Série A em 2018.