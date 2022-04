Camisa 9 por natureza, Elkeson também promete atuar pelo lado do campo se necessário

publicidade

O torcedor gremista clama por mais um atacante de referência no setor de ataque. Atualmente, o elenco do Grêmio conta apenas com Diego Souza, lesionado, para a posição, e o jovem Elias, ainda muito utilizado tanto no comando do ataque como pelas beiradas. Apresentado na última quarta-feira, o atacante Elkeson afirmou ser um “9” de referência, mas que se for solicitado, pode também atuar nos lados do campo – o jogador, inclusive, recebeu a camisa com essa numeração.

“Até agradecer ao professor Oswaldo de Oliveira (treinador), que me lançou como centroavante naquela temporada de 2012 com o Botafogo. Hoje, eu me sinto um centroavante até porque nas minhas últimas temporadas na China eu joguei como 9”, revelou Elkeson.

“Em alguns momentos também fiz essa função pelo lado e tive a felicidade de conseguir conquistar vitórias comigo atuando nessa posição. Hoje, eu sou um número 9, mas, se o professor Roger pedir, eu vou tentar exercer da melhor maneira possível”, ressaltou.

A versatilidade dos jogadores pode ser um ponto forte do Tricolor. Pelas condições adversas e pelo aspecto físico da Série B, é provável que o Grêmio sofra com lesões ao longo da temporada, como é o caso de Diego Souza e, mais recentemente, de Nicolas e Ferreira. Neste quesito, a comissão técnica foca na preparação física, ponto reforçado pelo novo camisa 9 na coletiva. Elkeson ainda vai passar por uma “mini pré-temporada” – ele não atua desde novembro.

"Peço um pouco de calma ao torcedor, vou ter ainda duas ou três semanas para treinar e ficar 100% para ajudar e corresponder dentro de campo. A minha volta ao futebol brasileiro é para mostrar o meu futebol. Nesses nove anos jogando na China, consegui manter a minha média de gols, o que pra mim é um motivo de orgulho. Porque é muito difícil sair do seu país e ter sucesso em outro país. Vale ressaltar o meu profissionalismo e minha dedicação, e minha entrega dentro de campo", finalizou.

O Grêmio segue sua preparação para o duelo contra a Chapecoense, na sexta-feira, às 19h, o primeiro na Série B dentro da Arena.

Veja Também