Capixaba lamenta gol "surpresa" do Palmeiras, mas avisa: "Temos mais 90 minutos"

O lateral Juninho Capixaba evitou falar sobre a possível titularidade para o jogo da volta das quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, na próxima terça-feira. Com a lesão de Cortez, ainda nos minutos iniciais do confronto de ida, no qual o Grêmio perdeu por 1 a 0, o jogador passa a ser alternativa para iniciar o jogo na semana que vem, já que o titular ainda é dúvida.

Questionado sobre uma eventual titularidade, Capixaba evitou falar no assunto, e afirmou que a equipe só vai pensar no Palmeiras após o compromisso de final de semana. "Não estou pensando nisso. O jogo contra o Athletico é muito importante, e a nossa situação no Brasileirão não é das mais confortáveis", ponderou.

Apesar de não projetar o jogo da volta, o lateral comentou a partida de ida. Na avaliação dele, o Grêmio sofreu com uma "surpresa", em um chute feliz de Scarpa."Mantivemos o ritmo até o final do jogo, mas a bola acabou não entrando. Temos mais 90 minutos para reverter", lamentou.

Ainda sobre o jogo contra o Palmeiras, Capixaba destacou a produção ofensiva, e o volume de jogo apresentado na terça-feira, mesmo sem ter conseguido marcar o gol. Ele falou, também, sobre a postura do rival. "Os adversários que vêm jogar contra a gente na Arena entram com esse pensamento de defender. Nós impomos o nosso ritmo dentro de casa, mas acabamos pecando em algumas coisas, que precisam ser corrigidas", assegurou.

O jogador também falou sobre suas carências defensivas. Ele garantiu estar trabalhando em conjunto com o técnico Renato Portaluppi para corrigir os problemas. "Tenho trabalhado a parte defensiva, e tenho tentado melhorar", assegurou.

Grêmio treina pensando no Athletico-PR

Na tarde desta quinta-feira, o Grêmio realizou mais um trabalho pensando no jogo contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, às 17h, na Arena. A atividade teve treino de finalizações e, depois, foi realizado um coletivo em campo reduzido.

Agora, divididos em dois grupos, um deles faz ataque x defesa e o outro realiza coletivo em campo reduzido. #VamosTricolor 🇪🇪💪🏽⚽️ pic.twitter.com/OCZgdB8kWl — Grêmio FBPA (@Gremio) August 22, 2019

O técnico Renato Portaluppi tem problemas para escalar a equipe reserva. Com o lateral Cortez como dúvida, Capixaba pode aparecer como titular contra o Palmeiras. Assim, Darlan vira alternativa, podendo ser improvisado no setor. Na direita, Léo Moura também está fora.