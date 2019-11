Capixaba pede Grêmio focado em "jogo de Copa do Mundo" contra a Chapecoense

publicidade

A falta de concentração do Grêmio diante do CSA durante a última rodada do Brasileirão irritou o técnico Renato Portaluppi. E o descontentamento deixou os jogadores em alerta já para a partida deste domingo, quando o Tricolor irá encarar a Chapecoense na Arena Condá, a partir das 19h. O lateral Juninho Capixaba que entrará na vaga deixada por Cortez, suspenso, pediu um time focado para evitar qualquer surpresa em Santa Catarina.

"A lição que fica é não desconcentrar. A gente desconcentrou um pouco contra o CSA. Se entrarmos focados, temos tudo para buscar o resultado. A situação deles não é agradável e vão fazer uma final de Copa do Mundo. Eles irão entrar para vencer e acredito que será um grande espetáculo", afirmou.

Capixaba destacou que a pretensão do Grêmio é se manter no G4 e ir avançando na tabela jogo a jogo. "Cada jogo é um jogo. O Grêmio tem que se impor dentro de casa e, vencendo fora, faz a diferença O nosso objetivo é ficar ali (G4), até porque não sei se dá para alçar voos maiores. Vamos trabalhando e conquistando pontos", acrescentou.

O ala canhoto também comentou que a entrada de Rômulo na vaga de Maicon não deve mudar muito a característica do meio-campo. "O Rômulo tem a característica de fazer passes longos. Já o Maicon sai mais para o jogo, mas não vai modificar muito", garantiu.