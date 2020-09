Cavani tem uma semana para definir futuro na Europa

publicidade

A novela Cavani se encaminha para seus momentos decisivos. A partir desta segunda-feira, o jogador tem exatamente uma semana para definir seu futuro na Europa, antes do fechamento da janela no Velho Continente.

No dia 5 de outubro, segunda-feira, encerra o prazo de inscrição de atletas para o mercado europeu. Até este prazo, todos os jogadores contratados precisam ser regularizados.

A única exceção é a Inglaterra, onde a janela deverá ser esticada. No entanto, até o momento, nenhum clube inlgês manifestou interesse em contar com Cavani para a disputa da Premier League ou de divisões inferiores do país.

No fim de semana, a rodada do Campeonato Espanhol, onde Cavani desperta mais interesse, teve movimentos importantes. O atacante recém-contratado Luiz Suárez marcou duas vezes e deu uma assistência na goleada do Atlético de Madrid por 6 a 1 sobre o Granada.

Outro atacante que marcou foi Diego Costa. Após a partida, voltou a dar declarações dizendo que, caso o clube não tenha interesse em contar com ele para a temporada, deve avisá-lo. No entanto, não tem a intenção de pedir para sair. Caso ele permaneça no clube, o Atlético de Madrid não irá fazer investimento para contar com Cavani.

Caso não haja a contratação de Cavani até a segunda-feira que vem por um clube europeu, o Grêmio volta a sonhar com a contratação. Os dirigentes negam, mas o Tricolor se mantém atento às movimentações.

Na semana passada, o Grêmio ganhou mais uma concorrência na briga pelo uruguaio. Segundo uma rádio mineira, o Atlético-MG chegou a formalizar proposta, mas se retirou das negociações logo depois. A vantagem esportiva do Tricolor diante do Galo seria a disputa da Libertadores, sonho antigo de Cavani. O Atlético-MG segue na disputa apenas do Campeonato Brasileiro nesta temporada.