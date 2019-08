CBF altera datas e horários de jogos do Grêmio pelo Brasileirão

publicidade

A CBF divulgou a alteração de datas e horários dos jogos da 16ª à 20ª rodada, que já haviam sido confirmadas e divulgadas anteriormente. E as mudanças afetam diretamente o Grêmio: dois jogos do Tricolor tiveram as datas alteradas pela entidade.

A adequação ocorre por conta da divulgação das datas da Libertadores e da Sul-Americana, anunciada pela Conmebol no início da noite desta sexta-feira.

O Grêmio teve dois jogos alterados, pelas rodadas 16 e 17 da competição. O confronto contra o Athletico-PR, pela 16ª rodada, inicialmente marcado para o domingo, 25, às 16h, foi antecipado para sábado, 24, às 17h. Na rodada seguinte, nova alteração: o jogo contra o São Paulo, inicialmente previsto para domingo, 1° de setembro, às 11h, foi antecipado para sábado, 31 de agosto, no mesmo horário.

O Inter não teve nenhuma partida reajustada. No total, nove jogos tiveram seus horários alterados.

Confira as novas datas:

16ª rodada - Sábado, 24/08, às 17h, na Arena do Grêmio

Grêmio x Athletico-PR

17ª rodada - Sábado, 31/08, às 11h, no Morumbi

São Paulo x Grêmio