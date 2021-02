CBF rejeita alteração, e jogo entre Grêmio e Palmeiras será realizado às 16h de domingo

publicidade

A CBF rejeitou o pedido de alteração de horário do jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, jogo marcado para o próximo domingo. Dirigentes da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e do Tricolor queriam que a partida fosse reagendada para as 20h30min, mas a entidade nacional optou por manter o antigo horário, que é as 16h. A informação é do repórter da Rádio Guaíba Gutiéri Sanchez.

O motivo da solicitação dos diretores gaúchos está relacionado com a propagação da Covid-19 em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. O objetivo da mudança era evitar a possibilidade de aglomeração em bares e em outros locais.

Um dos últimos decretos do governo do Rio Grande do Sul proibiu o funcionamento de qualquer tipo de atividade não-essencial a partir das 20h até as 5h.

Veja Também