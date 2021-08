Chapecó deve ser mantido como titular no gol do Grêmio

publicidade

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

O goleiro Chapecó deve ser o titular do Grêmio para a partida contra o São Paulo, no fim de semana. Mesmo com Brenno à disposição, Felipão deve dar continuidade a quem vem trabalhando na posição.

A escolha de Felipão é pelo ritmo de jogo. Brenno passou um mês com a Seleção Olímpica que ganhou o ouro nos jogos de Tóquio. Apesar de estar no grupo, não atuou em nenhuma partida.

Já o goleiro Chapecó foi titular em todos os jogos desde a ida de Brenno para as Olimpíadas. E com atuações elogiadas, sendo importante para o Tricolor.

Felipão tem uma dúvida no meio campo, para decidir o parceiro de Thiago Santos entre os volantes. A tendência é que Darlan seja o titular.

Assim, Felipão deve mandar a campo um time com Chapecó; Vanderson, Geromel, Ruan e Cortez; Thiago Santos, Darlan e Jean Pyerre; Douglas Costa, Alisson e Borja. Técnico: Felipão.

O Grêmio enfrenta o São Paulo, no sábado, às 21h. O jogo, válido pela 16ª rodada do Brasileirão, acontece no Morumbi.