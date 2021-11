Chapecó e Villasanti retornam das Eliminatórias e treinam normalmente no Grêmio

publicidade

Lutando contra o rebaixamento, o técnico Vagner Mancini terá reforços para montar o time do Grêmio na partida contra a Chapecoense, no sábado, pela 33ª rodada do Brasileirão. O goleiro Gabriel Chapecó, o volante Mathias Villasanti e o centroavante Miguel Borja retornam de suas seleções após compromissos pelas Eliminatórias e devem ficar à disposição do comandante.

Os dois primeiros, aliás, já participaram do treinamento da tarde desta quarta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho. O colombiano é aguardado na quinta-feira. Depois da vitória contra o RB Bragantino, a atividade desta tarde contou com trabalhos em campo para os que não iniciaram a partida diante do Red Bull Bragantino, já que os titulares permaneceram na academia para um trabalho recuperativo pós-jogo.

No gramado, após o pré-treino, em circuito de força e mobilidade, o grupo foi dividido em equipes de sete e três atletas para o rondo, trabalho de troca de passes e tomada de posse de bola.

