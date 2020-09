Classificado na Libertadores, Grêmio deve usar o que tiver de melhor à disposição no Gre-Nal

publicidade

Após vencer a Universidad Católica, por 2 a 0, e garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores, o Grêmio “vira a chave”, volta a focar na recuperação no Campeonato Brasileiro e se concentra no sexto Gre-Nal da temporada. A tendência é que o técnico Renato Portaluppi use o que tem de melhor para o primeiro Clássico da principal competição nacional, já que precisa voltar a pontuar para subir na tabela. O próximo confronto pela Libertadores, contra o América de Cali, da Colômbia, só ocorre no dia 22 de outubro, na Arena.

O trabalho desta quarta-feira servirá para uma reavaliação dos jogadores que atuaram contra os chilenos. Sem os zagueiros Kannemann e Geromel, diagnosticados com Covid-19, Portaluppi poderá contar com Paulo Miranda, que estava suspenso na Libertadores. Após atuar ao lado de David Braz, o jovem Rodrigues, que teve boa atuação e marcou gol na terça-feira, deixou o gramado no segundo tempo com dificuldades físicas e receberá atenção especial.

Por outro lado, a equipe tricolor poderá ser reforçada com o volante Maicon e o meia Jean Pyerre. Os dois estão recuperados dos problemas que tiveram e estão aprimorando a parte física. Ambos devem ficar à disposição para o Gre-Nal.

🇪🇪📹 Imortal! Os melhores lances da vitória do @Gremio por 2-0 sobre a @Cruzados. O resultado garantiu o Tricolor nas oitavas de final da #Libertadores.



🏆 O #Gremio lidera o Grupo E da Copa com 🔟 pontos. @FTBLSantander #GloriaEterna pic.twitter.com/YfajsuLvUQ — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 30, 2020

O Grêmio volta aos treinamentos a partir das 15h30min. Além do trabalho desta quarta-feira, o Tricolor terá mais duas atividades antes do Clássico, todas no mesmo horário. O Gre-Nal é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após 11 jogos, os comandados de Renato Portaluppi somam 13 pontos e ocupam a 14ª colocação. Uma vitória sobre o Colorado, deixará o Tricolor a cinco pontos do tradicional adversário.