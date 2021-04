Com ausências, Grêmio divulga relacionados para estreia na Sul-Americana

publicidade

A estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana, contra o La Equidad, às 19h15min, na Arena, não contará com quatro importantes atletas do elenco gremista. Os zagueiros Geromel e Kannemann, o volante Maicon e o atacante Pepê não foram relacionados para o confronto e ficarão de fora.

Expulso contra o Independiente Del Valle, Maicon cumpre suspensão automática. Já a dupla de zaga têm enfrentado problemas físicos e por isso ainda não voltarão a atuar juntos. A última vez que isso ocorreu foi no Gre-Nal do Brasilerirão 2020, no dia 24 de janeiro. O zagueiro Geromel retomou os treinamentos com bola no começo desta semana e o seu companheiro argentino também não atuo nas últimas duas partidas por questões musculares. Sobre Pepê, que já está negociado com o Porto, de Portugal e participou da vitória contra o Novo Hamburgo no final de semana, a ausência não foi justificada pelo Tricolor.

Com as ausências, a tendência é que o time comandado por Thiago Gomes, enquanto o novo treinador Tiago Nunes não é apresentado, irá repetir a escalação do domingo: Brenno, Rafinha, Ruan, Rodrigues e Cortez; Thiago Santos, Matheus Henrique, Jean Pyerra; Alisson, Ferreira e Diego Souza.

Nesta quarta-feira, o Grêmio confirmou Tiago Nunes como novo treinador da equipe. A expectativa é que ele assista a partida de quinta-feira das tribunas da Arena e seja apresentado na sexta-feira.

