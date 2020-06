Com aval de Renato, Grêmio renova com jovem lateral-direito do Grupo de Transição

publicidade

Desde 2018 no Grêmio, o lateral-direito Vanderson, de 18 anos, renovou seu vínculo com o Clube até 2022, nesta sexta-feira, e deve ser aproveitado pelo treinador Renato Portaluppi quando as competições retornarem. O jogador, que integra o Grupo de Transição, foi titular da equipe que chegou ao vice-campeonato na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano.

Nesta sexta-feira, o Grêmio renovou, até 2021, com outros dois jovens jogadores do Grupo de Transição, o lateral-direito Felipe Albuquerque, de 20 anos e o goleiro Vinicius Machado, de 20 anos. Informações apuradas pelo repórter Rafael Pfeiffer dão conta de que as renovações fazem parte de uma nova filosofia do Grêmio, que em função da crise financeira causada pela pandemia de Covid-19, não pretende realizar grandes investimentos em contratações e apostará nos meninos.