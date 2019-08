Com boas lembranças do Maracanã, Julio César projeta "grande jogo" do Grêmio no Rio

publicidade

O goleiro Julio César projetou um "grande jogo" do Grêmio contra o Flamengo, neste sábado, às 19h, no Maracanã. O Tricolor desembarcou nesta tarde no Rio de Janeiro, e Renato Portaluppi deverá mandar a campo uma equipe formada quase que totalmente por reservas.

O goleiro afirmou ter "boas lembranças" do Maracanã. Com carreira construída no Fluminense, o estádio está entre os que Julio César mais atuou como profissional, e enumerou resultados marcantes e classificações inclusive diante do Flamengo. "Consegui grandes resultados, vitórias importantes. Sempre bom voltar ao Maracanã", comentou.

Segundo ele, independente de quem jogar, a expectativa é de uma boa partida, com duas grandes equipes. "Esperamos fazer um grande jogo no Maracanã, e conseguir o resultado que esperamos. Respeitamos a equipe deles, que tem um grande treinador e grandes jogadores. Mas nós temos um grupo muito forte", frisou.

Julio César deve ser titular, mas desconversou ao ser perguntado sobre o time que começa o confronto contra o Flamengo. Brincou com o "segredo às sete chaves" do técnico Renato Portaluppi, e evitou falar sobre o jogo de quarta-feira, contra o Athletico-PR, pela semifinal da Copa do Brasil. "Ele [Renato] confia em todos os jogadores, com muita qualidade em todas as posições. Isso demonstra a grandeza do Grêmio, independente de quem jogar", afirmou.

Grêmio desembarca no Rio sem Diego Tardelli

O Grêmio deve ter time reserva contra o Flamengo. Mas também terá uma baixa inesperada: o atacante Diego Tardelli, cotado para iniciar o jogo ao longo da semana, não viajou ao Rio e é um dos desfalques confirmados para a partida.

Na manhã desta sexta-feira, antes da viagem, o Grêmio realizou treino fechado no CT Luiz Carvalho, sem pistas do técnico Renato Portaluppi quanto ao time que começa jogando contra o Flamengo. Ainda assim, é possível esboçar a equipe com Júlio César; Léo Moura, David Braz, Paulo Miranda e Capixaba; Darlan, Thaciano, Galhardo, Luan e Pepê; Luciano.