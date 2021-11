Com desfalque de última hora, Grêmio realiza último treino antes de encarar o América-MG

publicidade

O Grêmio realizou, na manhã desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, o último treinamento antes da partida contra o América-MG, neste sábado, às 18h30min, em Belo Horizonte, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Num primeiro momento, após o aquecimento, o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho tático com foco nas estratégias definidas para a partida. Ajuste de posicionamento com e sem a bola. Bolas paradas no ataque e na defesa. Na sequência, recreativo em campo reduzido com conceitos indiretos de técnicas individuais e coletivas, além de contribuir com a carga e volume de treinos esperados.

O comandante gremista enfrenta um novo dilema para montar a equipe. O Grêmio mudou bastante a fotografia da equipe na vitória sobre o Fluminense, na terça-feira. Foram oito alterações nas peças, um time mais leve no meio-campo e 25 finalizações. Agora, Mancini deve decidir entre mexer pouco na escalação ou promover o retorno de jogadores como Bruno Cortez, Thiago Santos e Ferreira.

Uma lesão no adutor de uma das coxas tirou o atacante Douglas Costa do jogo deste sábado. A situação foi revelada nesta sexta-feira pelo vice-presidente de futebol do clube, Denis Abrahão. Segundo ele, o jogador iniciou fisioterapia ainda nessa quinta e ainda não tem prazo para retornar à equipe dirigida pelo técnico Vagner Mancini. Conforme Abrahão, Douglas será acompanhado diariamente pelos médicos gremistas.

Com dois jogos por semana até o final do Campeonato Brasileiro, Mancini pretende rodar mais o grupo, já que as ausências por lesões e suspensões serão mais frequentes. Além disso, Gabriel Chapecó, Villasanti e Borja, que estão com suas respectivas seleções disputando as Eliminatórias, só retornam no confronto com a Chapecoense, no dia 20.

O Tricolor é o 18º colocado, com 29 pontos, sete a menos que o Bahia, primeiro clube fora do Z4.

Próximos jogos

13/11

América-MG x Grêmio

16/11

Grêmio x Bragantino

20/11

Chapecoense x Grêmio

23/11 (jogo atrasado)

Grêmio x Flamengo

26/11

Bahia x Grêmio

02/12

Grêmio x São Paulo

05/12

Corinthians x Grêmio

09/12

Grêmio x Atlético-MG