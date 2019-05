Com Diego Tardelli e Léo Gomes, Grêmio treina após empate com Juventude

publicidade

O elenco do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho na tarde desta quinta-feira após o empate por 0 a 0 com o Juventude pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Apenas os jogadores que não atuaram no Alfredo Jaconi treinaram com bola.

O destaque no treinamento ficou por conta das presenças de Diego Tardelli e de Leonardo Gomes, desfalques em Caxias do Sul. O lateral foi liberado da partida por um problema pessoal. Já o atacante estava lesionado. Em entrevista antes do treino, Tardelli garantiu que está pronto para voltar diante do Atlético-MG no sábado.

“Estou completamente recuperado e pronto para sábado. Estou à disposição do Renato. Queria voltar com o time em uma situação melhor, do jeito que saí, mas é assim. A gente tem certeza de que vai dar a volta por cima. Estamos devendo para nós mesmos. Não começamos o Brasileirão como queríamos. Tivemos uma queda, o que deixa a torcida desconfiada, mas nada melhor que uma vitória”, afirmou o atacante. A dúvida é se Tardelli retornará como titular. A última partida dele foi no empate com o Avaí por 1 a 1.

O Grêmio volta a treinar na manhã desta sexta-feira, a partir das 9h30min, no CT Luiz Carvalho, em trabalho que Renato definirá o time para enfrentar o Atlético-MG na Arena. A partida contra os mineiros, válida pela 6ª rodada do Brasileirão, está marcada para as 19h deste sábado.