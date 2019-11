Com golaço de bicicleta, Grêmio vence a Chapecoense e abre vantagem no G4

publicidade

Com um roteiro muito parecido ao jogo contra o CSA, o Grêmio venceu a Chapecoense por 1 a 0 na noite deste domingo, em Chapecó, na Arena Condá. À exceção do susto no final, a atuação burocrática se manteve. O Tricolor marcou cedo e relaxou. Venceu por apenas 1 a 0 e, de bom, apenas o fato de abrir vantagem no G4, se consolidando entre os quatro primeiros do Brasileirão.

O único gol do jogo foi marcado por Luciano, logo a 2 minutos de partida. E não foi qualquer bola na rede: de bicicleta, após toque de David Braz.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 56 pontos e abriu 4 de vantagem entre os classificados direto à fase de grupos da Libertadores. Para isso, contou com uma ajuda do São Paulo, que perdeu por 1 a 0 no Morumbi para o Athletico-PR neste domingo.

Agora, a equipe do técnico Renato Portaluppi terá uma semana cheia para se preparar para o próximo compromisso. No domingo, às 16h, enfrenta o Flamengo, na Arena, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

Grêmio marca cedo, mas repete erros do jogo contra o CSA

O técnico Renato Portaluppi não contou com Maicon e Bruno Cortez, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e que "limparam" suas advertências visando o confronto contra o Flamengo, no domingo que vem. Ao lado de Matheus Henrique, quem começou a partida foi Darlan. Na lateral direita, seguiu o revezamento: o veterano Léo Moura deu lugar a Rafael Galhardo.

E praticamente não houve tempo para que o placar se mantivesse na igualdade. Logo aos dois minutos, o Grêmio ganhou escanteio pela direita. Na cobrança de Alisson, a bola foi desviada por David Braz na marca do pênalti e chegou até Luciano, na pequena área. E o atacante aproveitou para marcar um belo gol com a camisa do Grêmio. De bicicleta, virou e bateu sem chances para o goleiro João Ricardo para abrir o placar.

No lance seguinte, por muito pouco, Everton quase ampliou. Em bola enfiada do meio para o lado esquerdo por Luciano, já próximo da grande área, o passe chegou ao atacante, que não conseguiu dominar. Ao deixar escapar, ela ficou para o atento João Ricardo, que evitou o segundo.

Após o ímpeto inicial que resultou no gol, o Grêmio repetiu erros do jogo contra o CSA. Voltou a diminuir o ritmo e a Chapecoense chegou a criar duas boas chances pelos lados de campo, uma pela esquerda e outra pela direita, que resultaram em escanteios em sequência. No entanto, não houve nenhuma chance clara de gol.

O Tricolor também apresentou dificuldades para sair jogando de trás. Em pelo menos duas oportunidades, os defensores se complicaram na saída. A displicência do Grêmio foi um convite para a Chapecoense, que passou a ocupar mais o campo do Tricolor e até ameaçar, apesar da pouca qualidade técnica evidenciada pela posição - vice-lanterna na zona de rebaixamento.

O Grêmio só voltaria a finalizar aos 37 minutos. E o chute de Darlan, de fora da área, foi muito ruim. Com espaço, mas sem direção, ele mandou pela linha de fundo, muito longe do gol. Assim, a partida foi para o intervalo com o placar apenas em 1 a 0 em favor do Tricolor.

Mais do mesmo no segundo tempo, e placar se mantém

O Grêmio voltou com a mesma formação para a etapa final. Já a Chapecoense foi forçada, por lesão, a fazer uma troca. O zagueiro Douglas, com dores, sentiu e precisou deixar o campo para a entrada de Vini Locatelli.

Apesar de voltar um pouco mais recuado em comparação à etapa inicial, foi o Grêmio quem teve a primeira boa chance de marcar. Aos 9 minutos, após falta em Juninho Capixaba, quase na entrada da área, pelo lado esquerdo, Alisson se preparou para a cobrança. Na finalização, levou muito perigo, obrigando João Ricardo a fazer grande defesa e espalmar para escanteio.

Aos 21 minutos, após lançamento pelo alto na grande área, o Grêmio reclamou de pênalti em Luciano. O atacante alegou ter sido tocado, o que gerou pedidos pelo VAR no lance. No entanto, o árbitro Marcelo de Lima Henrique sequer foi para o vídeo analisar.

Para tentar mudar um pouco o cenário do jogo, que parecia burocrático, Renato sacou o apagado Diego Tardelli e colocou Pepê. Com o problema persistindo, e o Grêmio com dificuldades para criar, Renato fez outra troca, por volta dos 30 minutos da etapa final, ao colocar em campo o meia Patrick no lugar do atacante Luciano.

A situação, no entanto, pouco se modificou. O Grêmio seguiu sem conseguir finalizar em gol, e a Chapecoense não conseguiu encontrar espaços, esbarrando na sua própria dificuldade técnica, que coloca o time na situação de virtual rebaixado ao final da rodada. Assim, vitória dá vantagem no G4, mas acende alerta para os próximos confrontos no Brasileirão.

Brasileirão 2019 - 32ª rodada

Chapecoense 0

João Ricardo; Renato, Rafael, Douglas (Vini Locatelli) e Bruno Pacheco; Amaral, Marcio Araújo, Camilo (Dalberto) e Roberto; Everaldo e Arthur. Técnico: Marquinhos Santos

Grêmio 1

Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann e Capixaba; Darlan (Paulo Miranda), Matheus Henrique, Alisson, Everton e Luciano (Patrick); Diego Tardelli (Pepê). Técnico: Renato Portaluppi

Gol: Luciano (2/1T)

Cartões amarelos: Everaldo e Amaral (Chapecoense); Matheus Henrique e Patrick (Grêmio)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)