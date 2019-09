Com Maicon entre os relacionados, Grêmio desembarca em Curitiba

publicidade

A primeira parte da dúvida já foi desfeita. Ainda que não tenha participado da parte aberta da última atividade antes do jogo contra o Athletico-PR, pela semifinal da Copa do Brasil, ainda em Porto Alegre, o volante Maicon viajou para Curitiba e pode ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi para a partida decisiva, que pode recolocar o Grêmio na final da competição.

O volante é dúvida desde o jogo contra o Palmeiras, nas quartas de final da Libertadores, quando deixou o campo com dores na panturrilha direita. O jogador não participou da parte aberta para a imprensa no último treino, ainda em Porto Alegre. No entanto, em entrevista, o goleiro Paulo Victor garantiu que todos os jogadores estão à disposição de Renato.

Outro que não treinou foi o zagueiro Kannemann. No entanto, o jogador não preocupa. O desfalque certo é do atacante Everton, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo de ida e está fora. A tendência é que Pepê seja o substituto.

Desembarcamos em Curitiba e tivemos uma recepção incrível da torcida, que amanhã estará lotando o seu espaço na Arena da Baixada, para mais uma decisão pela #CopaDoBrasil ! #VamosTricolor #PuroSentimento💪⚽️🇪🇪

📸 @lucasuebel | Grêmio FBPA pic.twitter.com/YxvbYNd0s7 — Grêmio FBPA (@Gremio) 3 de setembro de 2019

O provável Grêmio de Renato Portaluppi para o duelo contra o Athletico-PR tem Paulo Victor; Leo Gomes, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon (Rômulo ou Michel), Matheus Henrique, Pepê, Alisson e Jean Pyerre; André.

O Grêmio enfrenta o Athletico-PR na quarta-feira, às 19h, na Arena da Baixada, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A vantagem é Tricolor: por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, pode até perder por um gol de diferença para se garantir na decisão. Caso perca por dois de diferença, independente do placar, a decisão vai para os pênaltis, já que não há o critério de gol qualificado na competição.