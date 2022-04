Com portões fechados, Roger treina posicionamento e bola parada antes da estreia na série B

publicidade

Roger Machado optou pela privacidade do elenco do Grêmio no último treino antes do embarque para Campinas. O Tricolor encara a Ponte Preta neste sábado, às 16h30min, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Com portões fechados, o técnico treinou posicionamento e bola parada, conforme divulgado pelo clube.

Ainda na manhã desta sexta, o Grêmio divulgou que o lateral Edílson fica de fora da estreia da série B diante da Ponte Preta, nesta sábado, às 16h30min, no Moisés Lucarelli, em Campinas. O jogador cumpre suspensão após ser expulso ainda quando atuava pelo Avaí, na 24ª rodada da série B do ano passado.

Na ocasião, o lateral xingou o árbitro da partida e chutou a bola no banco de reservas. O Avaí perdeu por 2 a 1 para o Remo. Edílson havia cumprido a suspensão, mas o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou dois jogos de punição.

Veja Também

Com a ausência do jogador, um dos principais nomes do Tricolor para o nacional, crescem as chances de que Rodrigues seja improvisado na lateral-direita. O jogador teve atuação destacada na final do Gauchão – inclusive, reforçou que gostaria de seguir na posição. Rodrigo Ferreira, outro reforço, também é opção para o setor.

Na lista de relacionados para partida, três novidades: o zagueiro Natã, o lateral Rodrigo Ferreira, o meia Gabriel Teixeira e o atacante Ricardinho. Sem o centroavante Diego Souza, Roger deve repetir a mesma escalação que superou o Ypiranga, na Arena, e se sagrou pentacampeão gaúcho com Elias na vaga do camisa 29.

No meio, Campaz, Bitello, Villasanti e Lucas Silva montam o setor, que vem sendo a base da equipe na sua estrutura de atuação. Brenno é o goleiro titular da Era Roger na Arena. Com isso, o Tricolor deve ir a campo com: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Silva; Campaz, Ferreira e Elias.