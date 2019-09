Com recuperação de jogadores, Renato ganha opções para armar o Grêmio

publicidade

* Com informações do repórter João Gabriel Silva

O Grêmio deve ganhar reforços para os próximos jogos. Atletas que estavam entregues ao Departamento Médico (DM) já trabalham com bola nesta semana e podem surgir como alternativas para o técnico Renato Portaluppi armar a equipe nos confrontos pelo Brasileirão e no jogo decisivo diante do Flamengo, pela semifinal da Libertadores, na semana que vem.

Na atividade de hoje, no CT Luiz Carvalho, vários jogadores trabalharam normalmente com bola. Um deles foi o lateral Bruno Cortez. Substituído no fim de semana do jogo contra o Santos, por conta de um desconforto, treinou normalmente e pode ser opção na lateral esquerda.

Substituído no final de semana com desconforto na panturrilha, Bruno Cortez, trabalha normalmente no treinamento desta Terça-feira @FutebolGuaiba pic.twitter.com/ButqZjhG8H — João Gabriel Silva (@JoaoGSiilva) September 24, 2019

Uma das dúvidas está no meio campo. Maicon voltou a treinar com bola e surge como opção. No entanto, a entrada de Michel tem sido elogiada, com bom rendimento do jogador na função de meio-campo. O meia, inclusive, marcou dois gols no treinamento desta tarde no CT Luiz Carvalho.

E o trabalho segue intenso! (Bônus: dois golaços do Maicon) #VamosTricolor 🇪🇪 ⚽️ 💪🏼 pic.twitter.com/3mnGqypdPb — Grêmio FBPA (@Gremio) September 24, 2019

Outra dúvida para Renato está na lateral direita. Léo Moura também treinou com bola nesta terça-feira. Mas a tendência é que o jogador permaneça no banco contra o Avaí, e comece jogando com os reservas, no domingo, contra o Fluminense. Assim, Galhardo deve permanecer na função. Titular da posição, Léo Gomes está lesionado e só retorna em 2020.

Já Geromel segue em fase final de tratamento. Assim como ocorreu ontem, o defensor correu em volta do gramado e segue intensificando os trabalhos de recuperação para tentar ficar à disposição para o confronto pela Libertadores.

O Grêmio tem dois jogos pelo Brasileirão antes do confronto contra o Flamengo. Na quinta-feira, às 20h, enfrenta o Avaí, na Arena. A tendência é que Renato escale os titulares nessa partida, e coloque time reserva no duelo diante do Fluminense, no Rio, no domingo, às 16h. A partida contra os cariocas acontece na quarta-feira, 2 de outubro, às 21h30min, no Maracanã.