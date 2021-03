Com Renato na casamata, Grêmio terá time alternativo na estreia do Gauchão

publicidade

*Com informações do repórter Eurico Quadros, da Rádio Guaíba

Ainda que o foco gremista esteja na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Grêmio terá o técnico Renato Portaluppi e um time reserva contra o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira, na Arena, às 20h, na estreia do Gauchão 2021. A expectativa é de que o Tricolor tenha um time parecido com o que enfrentou o RB Bragantino, na última rodada do Brasileirão. No treinamento desta terça-feira, o treinador trabalhou com todos os atletas e dividiu as atenções para as duas competições.

Pelo seu rendimento na decisão do último domingo, Ferreira pode ser preservado da partida do Gauchão, o que indicaria sua presença entre os onze no Allianz Parque, domingo, às 18h. O garoto Ricardinho, destaque da equipe de transição gremista, deve começar atuando ou ganhar minutos ao longo do jogo. Com 19 anos, o jovem marcou nove gols em 12 jogos pelo Grêmio no Brasileiro sub-20 do ano passado.

Sem os titulares, o provável time tricolor deve ter: Vanderlei; Vanderson, David Braz, Rodrigues e Cortez; Darlan, Lucas Silva, Ferreira (Guilherme Azevedo), Pinares e Everton; Isaque ou Ricardinho.

Na quinta-feira, o Tricolor faz um trabalho pela manhã e viaja à tarde para Atibaia, no interior de São Paulo, onde realizará um período de treinamentos visando a partida contra o Palmeiras no domingo.

