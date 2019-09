Com renovação encaminhada no Grêmio, Everton brinca: "Aceitava contrato vitalício"

publicidade

O atacante Everton falou pela primeira vez após ser convocado novamente para a Seleção Brasileira, para as disputas dos amistosos contra Senegal e Nigéria, em Singapura, nos dias 10 e 13 de outubro. A entrevista coletiva aconteceu ainda em Porto Alegre, antes do embarque para Santos, onde o Grêmio joga neste sábado pelo Campeonato Brasileiro.

Questionado sobre a renovação do vínculo, Everton disse que a prorrogação de contrato está bem encaminhada, e que deve ocorrer até o fim da próxima semana. E brincou: "Se o Grêmio quisesse fazer contrato vitalício, eu aceitava", disse.

Após a convocação, as perguntas sobre a Seleção foram inevitáveis. Destaque na Copa América por conta da lesão de Neymar, que tirou o atacante do PSG da competição, Everton disse que, mesmo com a volta do atacante, vai seguir "em busca do espaço" na equipe de Tite. "Cresi na Copa América. Estou à disposição para qualquer momento, seja por 5 ou 10 minutos. Se precisar trocar [de lado com Neymar] é decisão do treinador. Creio que ele já tem em mente o que pode fazer", ponderou.

O outro convocado do Grêmio por Tite foi o volante Matheus Henrique. Na coletiva, aconselhou o jogador a manter o trabalho que vem sendo feito no clube, e disse para o companheiro "chegar lá e ser ele mesmo", já que passou pela experiência de ser um novato na Seleção recentemente. "Pude ver que meus companheiros estavam lá me dando apoio. Tive maturidade bem rápido, e espero que ele possa seguir fazendo lá o que faz aqui", pontuou.

Everton também falou sobre a necessidade de os jogadores do Grêmio de "se reinventar" constantemente, já que, com o aumento da visibilidade por conta das atuações e, por consequência, as convocações, outros times passam a estar mais atentos. "Da forma que o clube vem chamando a atenção, as equipes vem jogar com um certo cuidado. No meu caso, que sou atacante, acabo tendo mais marcadores", frisou.

O Grêmio enfrenta o Santos neste sábado, às 21h, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 8ª colocação, com 28 pontos, 4 a menos que o São Paulo, primeiro time dentro do G6.