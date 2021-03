Com reservas, Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas na estreia do Gauchão

publicidade

O Grêmio faz nesta quarta-feira a sua estreia no Campeonato Gaúcho. Em jogo válido pela segunda rodada – o duelo inaugural diante do Caxias foi adiado – o Tricolor recebe o Brasil de Pelotas, a partir das 20h, na Arena. O time de Renato Portaluppi defende o título e vai em busca da quarta conquista consecutiva no Gauchão. O treinador terá que dividir as atenções entre o confronto de hoje e a decisão da Copa do Brasil, domingo, em São Paulo.

O fato de a partida contra o Xavante ser em Porto Alegre fez com que o técnico optasse por assumir o comando esta noite, ao contrário do que ocorreu diante do Bragantino, na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o auxiliar Alexandre Mendes esteve na casamata. E o time será muito parecido com aquele que perdeu em Bragança Paulista.

O planejamento inicial para o início do Gauchão previa a utilização da equipe de transição. Porém, a programação foi alterada pelo clube. O Grêmio não confirma, mas a justificativa seriam os maus resultados do time de transição, comandado pelo técnico Thiago Gomes, nos amistosos preparatórios.

Em sete partidas, os garotos conquistaram apenas uma vitória, com três empates e três derrotas. No retrospecto, goleadas sofridas para o Novo Hamburgo (4 a 1) e o Criciúma (4 a 0).

Alguns jogadores serão aproveitados, compondo o banco de reservas, e poderão entrar no decorrer das partidas. Alguns jovens devem receber oportunidades para serem avaliados no Gauchão e, posteriormente, aproveitados no grupo principal ao longo da temporada.

O volante Lucas Araújo e o meia Pedro Lucas são dois jogadores que despertam a curiosidade no torcedor. A principal novidade na lista de relacionados para o duelo com o Brasil de Pelotas é o atacante Ferreira, que tem sido cotado para iniciar o jogo de volta contra o Palmeiras na final da Copa do Brasil.

O goleiro Vanderlei, preterido no confronto de ida na Arena, vai ser o titular esta noite, já que Júlio César teve o contrato encerrado e não permanecerá no clube.

Gaúchão 2021 – 1ª Rodada

Grêmio

Vanderlei; Vanderson, Rodrigues, Ruan e Bruno Cortez; Darlan e Lucas Silva; Everton, Pinares e Ferreira (Guilherme Azevedo); Isaque (Ricardinho).

Técnico: Renato Portaluppi

Brasil de Pelotas

Matheus Nogueira; André Krobel, Leandro Camilo, Héverton e Igor Miranda; Everton Dias, Douglas Araújo, Bruno Matias, Matheuzinho, Jarro e Bruno Paraíba.

Técnico: Cláudio Tencati

Árbitro: Roger Goulart

Auxiliares: André da Silva Bitencourt e Maíra Mastella Moreira

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 20h

