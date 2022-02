Com Roger na arquibancada, Grêmio encara o União Frederiquense com interino César Lopes

publicidade

Roger Machado será uma presença especial no jogo da sétima rodada do Gauchão, contra o União Frederiquense, hoje à noite, em Frederico Westphalen. Porém, ele só vai assistir ao jogo da equipe tricolor, que será comandada pelo técnico do grupo de transição, César Lopes. A estreia de Roger ficará para sábado, contra o São Luiz, na Arena.

Para o compromisso de hoje, César Lopes não contará com Geromel e Diego Souza, preservados. Assim, Rodrigues formará a dupla de zaga com Bruno Alves. Benítez e Ferreira, com lesões musculares, desfalcam o time por 10 a 15 dias. Campaz ainda se recupera de uma pancada no joelho e segue como baixa.

Por outro lado, Elias e Heitor voltam a ficar à disposição depois de se recuperarem da Covid-19. O centroavante deve começar jogando hoje. Com boas atuações nas últimas duas partidas, Brenno pode ganhar sequência no gol, terminando o revezamento. Nicolas, que também tem ido bem, faz sombra a Diogo Barbosa na lateral esquerda.

Villasanti e Fernando Henrique são alternativas à dupla de volantes titular que vinha sendo escalada e criticada, Lucas Silva e Thiago Santos. Rildo e Gabriel Silva são as opções para o lugar de Ferreira.

Campeonato Gaúcho - 7ª rodada

União Frederiquense

Luis Cetin; Lessa, Talis, Cleiton e Jander; Igor Silva, Marquinhos, Eliomar e Joãozinho; Laion e Daivison. Técnico: Daniel Franco.

Grêmio

Gabriel Grando; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos e Villasanti; Rildo, Gabriel Silva e Janderson; Diego Souza. Técnico: César Lopes (interino).

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn, auxiliado por Jose Eduardo Calza e Conrado Bittencourt Berger.

Data e hora: Quarta-feira, 16 de fevereiro, às 19h30min.

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

