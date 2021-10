Com visita de Jardel, Grêmio encerra preparação para enfrentar o Fortaleza

publicidade

O Grêmio teve uma visita ilustre na última atividade antes de enfrentar o Fortaleza, nesta quarta-feira, em duelo importante pelo Brasileirão. O atacante Jardel, campeão da Libertadores pelo Tricolor, compareceu ao treino comandado por Thiago Gomes.

Natural de Fortaleza, Jardel segue morando na capital cearense. O ex-atacante e artilheiro do clube foi levar apoio ao Tricolor e interagiu com a delegação.

Após a saída de Felipão, confirmada na madrugada de segunda-feira, depois da derrota por 1 a 0 diante do Santos, Thiago Gomes comandou os trabalhos. Ele orientou um treino tático, com foco em organização ofensiva e defensiva. Depois, as atividades foram destinadas ao aprimoramento nas bolas paradas.

Para o duelo desta quarta-feira, estão fora o lateral Rafinha, o volante Thiago Santos e o atacante Douglas Costa. Por conta das ausências, Victor Ferraz, Fernando Henrique e Elias, do time de transição, se juntaram ao elenco.

Pressionado e na vice-lanterna, o Grêmio enfrenta o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 20h30min. A partida, válida pela 26ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena Castelão.

Veja Também