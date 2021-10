Com volta da torcida e Douglas Costa, Grêmio deve pressionar o Sport

publicidade

Com a volta da torcida neste domingo, às 20h30min, na Arena, o Grêmio vai entrar em campo precisando de uma vitória para enfim sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Para isso, deve contar com o retorno da grande contratação da temporada, Douglas Costa, ao time titular. O meia deve entrar na vaga de Lucas Silva e formar o setor com Thiago Santos e Villasanti. Com isso, a intenção do técnico Luiz Felipe Scolari deve ser pressionar o Sport para buscar os três pontos.

"Vai ser um jogo difícil e a torcida vai ajudar bastante. Depois de muito tempo, ter esse reencontro será fantástico, independentemente das cobranças", afirmou Douglas Costa em entrevista coletiva ao longo da semana. "Quero responder à altura e espero que a gente saia vitorioso, porque estamos trabalhando pra isso". O meia jogou pela última vez diante dos torcedores do Grêmio em 2009.

Na manhã deste sábado, o Grêmio fechou os preparativos para o jogo deste domingo em treino no CT Luiz Carvalho. Segundo o site do Tricolor, "Felipão comandou um treino tático para trabalhar o modelo de jogo, com movimentos específicos coordenados finalizando com bolas paradas ofensivas e defensivas". O técnico deve mandar a campo o time com Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues (Kannemann) e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti, Alisson e Douglas Costa; Ferreira e Borja.

Grêmio informa que Leo Pereira sofreu um trauma no tornozelo esquerdo e não fica à disposição pro jogo de amanhã.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) October 2, 2021

Já o vice-lanterna Sport vive uma turbulência fora de campo. Na sexta-feira, o atacante André pediu para deixar o clube, seguindo o mesmo ritual da semana passada quando o time pernambucano já tinha rescindido com o meia Thiago Neves. O técnico paraguaio Gustavo Florentín, que teve o nome cogitado para deixar o cargo junto com a antiga diretoria, procura focar dentro de campo para tirar o time da zona de rebaixamento. Apesar dos salários estarem ainda atrasados.

Com dois jogos a menos na tabela, o Grêmio é o 18º colocado, com 22 pontos. Como Bahia (23 pts) e Santos (24 pts), duas equipes que estão logo acima na tabela, tiveram jogos adiados e só atuam no dia 27 de outubro, uma vitória simples tira o tricolor gaúcho do Z4 e ainda deixa a equipe de Felipão com um jogo a menos que os demais concorrentes diretos contra o rebaixamento.