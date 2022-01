Contraprova dá positivo para a Covid-19 e Douglas Costa e Rodrigues seguem afastados no Grêmio

publicidade

O zagueiro Rodrigues e o atacante Douglas Costa seguem afastados dos primeiros trabalhos da temporada do Grêmio. O clube comunicou nesta quarta-feira que a contraprova do exame para a Covid-19 deu positivo e, dessa forma, os dois ainda não poderão ser integrados ao grupo de jogadores.

Por outro lado, Michel, Victor Bobsin, Villasanti, Campaz e Jhonata Robert apresentaram testes negativos e voltarão aos treinos hoje.

Douglas Costa usou as redes sociais ontem para se manifestar sobre as recentes polêmicas envolvendo festas de casamento e a sua permanência no Grêmio. Em nota, ele disse que decidiu seguir na Arena para ajudar o Tricolor a voltar para a Série A do Brasileirão. O texto ainda inclui um pedido de desculpas à torcida.

"Como todo homem humilde e de caráter deve fazer quando reconhece que erra… (Me desculpo) por todas as minhas atitudes, e quero deixar claro que isso ficou no passado", salientou o jogador. "Agi de forma impulsiva, e acabei retribuindo ofensas a quem não merecia e a quem nem sabia o que se passava internamente. Isso me machucou muito, mas é passado também", acrescentou o atleta.