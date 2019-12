Coritiba quer dois jogadores do Grêmio para ampliar permanência de Kazu em Porto Alegre

publicidade

O presidente do Coritiba, Samir Namur, revelou em entrevista a rádio oficial do clube que negocia com o Grêmio a permanência do lateral-esquerdo Kazu, considera um dos destaques do time sub-20 do Tricolor. Christian Kendji Wagatsuma Ferreira, de 19 anos, tem contrato de empréstimo até o final do ano e, para permanecer em Porto Alegre, o alviverde paranaense quer a transferência de dois centroavantes gremistas.

“O Coritiba tem interesse em dois atletas do Grêmio, mas não vou citar os nomes para não atrapalhar as negociações. Conversamos com o clube e com os atletas. Um deles, um atleta de destaque do Grêmio este ano. E o outro é um jogador que estava emprestado”, revelou Namur.

Um deles será Guilherme goleador da Série B pelo Sport, onde marcou 17 gols. Porém, como o atacante interessa há vários clubes da principal divisão do país, a tendência é que o Grêmio venda o jogador. O outro seria André.

No Grêmio desde 2018, o centroavante disputou 78 partidas e marcou 13 gols, com uma média de 0,16 tentos por partida. Com os números, o jogador não deve ficar no clube, principalmente, pela contestação de parte da torcida gremista e da imprensa.

“Temos conversas e negociações com um centroavante com um nome bem importante e conhecido. É possível que avance e aconteça”, revelou o mandatário. “O Grêmio ainda não se posicionou sobre o que quer fazer sobre o futuro do Kazu. Se quer que ele fique, volte ou que seja novamente emprestado, mas na conversa para ter os atletas a questão do Kazu pode ser incluída. Então, é possível que o contrato seja estendido para que os jogadores venham para o Coritiba. Se não acontecer, ele volta e será reintegrado ao elenco principal”, revelou.

Kazu rompeu o ligamento colateral medial do joelho esquerdo na eliminação contra o Corinthians, na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Sub-20, competição onde ganhou destaque. Após a recuperação, retornou aos trabalhos, fez treinos com Renato Portaluppi e disputou em dezembro a Copa Ipiranga Sub-20, organizado pela Federação Gaúcha de Futebol. Esteve na equipe em algumas partidas, mas ficou de fora da final da competição contra o Vasco da Gama. Jefferson foi o titular.

Samir Namur ainda revelou que a tentativa de negociação do Grêmio com o Palmeiras por Raphael Veiga poderia facilitar as transferências dos atacantes pretendidos.

O Coritiba tem 20% do Raphael Veiga e se acertasse com o Grêmio poderia facilitar a transferência dos dois atacantes que o clube paranaense quer do Tricolor. “Havia uma negociação do Palmeiras com o Grêmio e, por conta dos nossos 20%, poderíamos incluir os dois jogadores que pretendemos ter. Só que o Luxemburgo irá contar com o jogador e impediu a saída”, completou o dirigente.