Cortez se aproxima de acerto com o Bahia

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

Lateral-esquerdo campeão da Libertadores em 2017, Bruno Cortez, de 34 anos, está próximo de deixar o Grêmio. O destino do jogador deve ser o Bahia, que avançou nas tratativas e aguarda uma liberação gremista para sacramentar a negociação.

Cortez está próximo de um acerto com o Bahia. Negociação está avançada e falta a liberação do Grêmio, que está sendo trabalhada pelo staff do lateral. Deve avançar nos próximos dias.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) June 28, 2021

O staff de Cortez já se reúne com os cartolas do Tricolor gaúcho para conseguir a saída. Segundo informações repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, as conversas devem prosseguir nos próximos dias e se aproximar do final.

Atualmente no elenco, o técnico Tiago Nunes conta com Diogo Barbosa, Cortez e Guilherme Guedes para a posição. Apesar de não ser o titular, Cortez vinha atuando com frequência. No entanto, nas últimas partidas, o jogador ficou fora por opção do treinador.

