Crescem as chances de permanência de Mancini no Grêmio

A temporada 2022 começou no Grêmio. Depois da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, o clube anunciou nesse domingo que o departamento de futebol seguirá sob o comando de Denis Abrahão na próxima temporada. O dirigente aceitou o convite do presidente Romildo Bolzan Júnior e será o principal responsável pela reformulação no grupo de jogadores, com chegadas e saídas de atletas. Denis terá “carta branca” para impor as mudanças que julgue necessárias. Com a permanência do vice de futebol, crescem as chances de o técnico Vagner Mancini também ficar no Grêmio. A questão envolvendo o treinador deve ter uma definição nesta segunda-feira.

“Óbvio que eu quero ficar no Grêmio. Não sou um cara de desistir das coisas, eu sabia que seria difícil”, disse Mancini após o jogo do rebaixamento, contra o Atlético-MG, na Arena. O fato de ele ter contrato até dezembro de 2022 também pesa na decisão de mantê-lo. Internamente, o diagnóstico é de que Denis Abrahão e Vagner Mancini fizeram o que estava ao alcance de ambos, já que assumiram com o Grêmio em uma situação bastante delicada na tabela.

Abrahão terá de ser habilidoso para trabalhar com um orçamento reduzido e negociar possíveis rescisões contratuais. O Grêmio deverá ter uma queda de cerca de R$ 80 milhões na arrecadação. A principal perda é a cota de televisionamento, que na Série A chega aos R$ 100 milhões. A evasão de associados é outro ponto preocupante. O Grêmio deverá propor redução salarial para os jogadores mais bem remunerados.

O lateral-direito Rafinha foi o primeiro atleta a se manifestar após a queda para a Série B. “A semana que passou foi muito dura para nós. Fizemos de tudo, entregamos nossas almas em campo, mas não conseguimos evitar o pior. Todos têm sua parcela de culpa. O Grêmio é gigante e sempre será uma honra vestir o manto tricolor. Tenho certeza que esse momento ruim vai passar e o Grêmio vai voltar muito mais forte”, escreveu Rafinha em suas redes sociais.