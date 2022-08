Dênis Abrahão vê derrota do Grêmio em "momento oportuno" e fala em "lições" para Série B

publicidade

O vice de futebol do Grêmio, Dênis Abrahão, disse que ficam "lições" para o grupo na sequência da Série B após a partida da noite deste sábado. Mesmo com um a mais, o Grêmio perdeu por 2 a 0 para o CRB e viu ruir uma invencibilidade que já durava 17 jogos.

Apesar de deixar claro que a derrota não era esperada, porque o desejo era de ampliar a série invicta, Dênis disse que o resultado pode ter vindo em "momento oportuno", antes do duelo contra o líder. "Foi um jogo atípico. Não tivemos a qualidade para quebrar a estrutura. Foi a noite do 'não'. Contratempos acontecem, chutamos pouco. Dia sem inspiração", resumiu.

Dênis admitiu mais uma vez as limitações do grupo. Apesar disso, garantiu que não há motivos para "terra arrasada" diante do resultado negativo. "Não temos um time exepcional. Somos sabedores disso. E, por isso, temos que lotar a Arena, transformar ela no nosso 12º jogador. Vamos ter dificuldades contra o Cruzeiro, e precisamos do torcedor para superar isso", convocou.

O Grêmio se prepara agora para um confronto direto na busca pela liderança da Série B. O Tricolor enfrenta o Cruzeiro, no domingo, às 16h, na Arena, em jogo válido pela 25ª rodada da competição.