Data da viagem do Grêmio para Criciúma segue indefinida

publicidade

O presidente Romildo Bolzan Jr afirmoi, em entrevista a assessoria de imprensa do Grêmio, que ainda não está definida a data da viagem para Criciúma. Ele destacou que a preparação administrativa e, principalmente, a médica ainda estão sendo definidas. A ida do Tricolor para Santa Catarina foi definida para que o técnico Renato Portaluppi possa preparar a equipe para o início do Brasileirão, marcado inicialmente para o dia 9.

“O campo vai ser a principal atividade e a maior consequência desta preparação. Em relação a ida para Criciúma, ela pode acontecer a qualquer momento. Estamos trabalhando os protocolos e o raciocínio do Grêmio é que, quanto mais próximos do dia 9, melhor será. Estamos trabalhando forte na preparação para termos lá o mesmo controle sanitário (que o clube tem no CT). Quando formos, ficaremos o prazo necessário para a preparação total do grupo”, revelou o presidente.

Romildo destacou que todos os controles de saúde feitos pelo departamento médico, juntamente com os testes, dão a "tranquilidade" para que os trabalhos coletivos possam ser realizados normalmente em Criciúma. O presidente ainda lamentou a falta de unidade nas decisões dos Estados em relação ao protocolo de liberação das atividades.

“A questão científica de tratar de maneira diferente todas as formas de atividades é uma situação interessante e que nos dá uma certa frustração. Minimamente, deveria existir um único protocolo mundial e, principalmente, no Brasil, pois não estamos em um país diferente do resto. Os Estados têm os mesmos problemas e o mesmo sentido de controle e de ação. (...) As formas diferentes como os Estados controlam a situação nos causam insegurança. Lamento, mas o futebol um dia tem que ser retomado. Tomara que seja com segurança e garantia da preservação das vidas”, ressaltou ao ser questionado sobre a liberação dos treinos coletivos em São Paulo.

Treino físico e de finalizações no CT

O grupo do Grêmio realizou um trabalho físico e técnico nesta quinta-feira. Depois de exercícios de fortalecimento muscular na academia, os jogadores realizaram corridas nos gramados do CT presidente Luiz Carvalho. A parte final foi dedicada para as finalizações.

Após passe para os laterais, eles faziam o cruzamento para os demais concluírem ao gol. Na meta, foram colocados alvos para que os chutes os atingissem de forma precisa. O Grêmio encerra a nona semana de treinos com uma atividade na sexta-feira. O final de semana será de folga para o elenco.